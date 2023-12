Folla a Guastalla per l'addio al "prete santo"

Guastalla (Reggio Emilia), 28 dicembre 2023 - Un “prete santo”, un “pastore buono del popolo”. Sono alcune delle frasi scelte per ricordare la figura di monsignor Paolo Pirondini, sacerdote scomparso a quasi 97 anni di età, di cui 73 di missione nella Chiesa, parroco a Brescello ma soprattutto a Guastalla, dove era rimato per gran parte della sua vita. Un sacerdote disponibile con tutti, lontano dai riflettori ma capace di fare del bene, di accogliere tutti, sempre informato, tanto che in molti lo ricordano precedere addirittura l’arrivo dei giornali davanti all’edicola, lui che si svegliava presto al mattino per pregare. Il vescovo Giacomo Morandi ha ricordato alcuni passaggi del suo testamento spirituale. E ha aggiungo: “Ha lasciato scritto che non voleva i… ricordini. Non me la sono sentita, caro don Paolo, di assecondare pienamente questa tua volontà. Ma abbiamo fatto un compromesso. Abbiamo scelto un’immagine che dice e non dice, che rende ragione in parte alla scelta di passare inosservato. Crediamo così di aver rispettato le sue volontà”. Presenti anche i familiari di don Paolo, accanto alle autorità rappresentate dai sindaci di Guastalla e di Brescello, dalle forze dell’ordine, da tanti sacerdoti, ma soprattutto dai tanti cittadini che piangono la scomparsa di un “prete buono”, “pastore del suo popolo.