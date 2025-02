Folla alla commemorazione dell’Eccidio del Torrazzo

Si è svolta tra venerdì e domenica la commemorazione in ricordo dell’Eccidio del Torrazzo e San Michele, avvenuti 80 anni fa a Bagnolo. La cerimonia ha toccato diversi punti della memoria collettiva di Bagnolo: il cimitero di San Michele (con la stele in memoria delle vittime dell’eccidio recentemente restaurata), il cimitero di via Valli (dove riposano i Caduti), la lapide ai Caduti della Grande guerra e poi il Torrazzo, tappa conclusiva del corteo prima dello spettacolo proposto dalla compagnia MaMiMo in teatro.

"Sono convinto – ha dichiarato il sindaco Pietro Cortenova nel suo discorso – che a muovere quegli uomini e quelle donne, nelle ore più oscure, fosse un’invincibile speranza, un’imbattibile voglia di vita. Sentiamolo nelle nostre vene, facciamolo nostro e rinnoviamo ancora oggi la sfida alle ingiustizie che ci opprimono, così diverse, non meno spaventose".