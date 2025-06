Folla alla ’Notte della Repubblica’: "È una tradizione ancora viva"

Successo per la Notte della Repubblica, che nei giorni scorsi ha animato il centro di Poviglio, in particolare la piazza principale del paese, con un ritorno che ha portato un folto pubblico tra i vari stand allestiti per l’occasione.

"Le strade del nostro paese si sono riempite di persone, sorrisi, musica e voglia di stare insieme. Una partecipazione straordinaria, che dimostra quanto questa tradizione sia ancora viva nel cuore dei povigliesi. E confermiamo l’impegno a rendere questa festa un appuntamento fisso per la comunità povigliese, anche per gli anni futuri. Questo risultato è stato possibile grazie alle tante realtà del territorio", hanno dichiarato dal municipio al termine della manifestazione.

È stata anche l’occasione per consegnare il premio di benemerenza intitolato alla memoria di Domenico Donelli, curato da Confabitare. Un riconoscimento assegnato quest’anno a Giuseppe Mori, "per essersi sempre contraddistinto nella gestione degli spazi comuni e per aver sostenuto ogni iniziativa volta alla collettività".