Folla commossa per l'addio alla 27enne Barbara Avigni

L'addio a Debora Avigni

Guastalla (Reggio Emilia), 14 marzo 2023 - Gremita la basilica di Gonzaga, paese del Mantovano, per l’addio a Debora Avigni, la giovane mamma di 27 anni, originaria di Guastalla, vittima venerdì di un incidente stradale a Pegognaga, non distante dall’abitazione di Gonzaga, dove si era trasferita da alcuni anni. Molti amici e conoscenti sono arrivati arrivati pure dalla Bassa Reggiana per l’ultimo saluto a Debora, ai funerali che si sono svolti in mattinata. In molti si sono stretti ai familiari in lutto: il compagno Roberto, i genitori, i suoceri, altri parenti e amici ancora increduli di fronte al dramma che ha lasciato senza la mamma il piccolo Mattia, di soli sei anni di età. Debora Avigni, che lavorava al supermercato Lidl a Gonzaga, aveva ancora molte amicizie nella Bassa Reggiana, dove aveva vissuto fino al 2016 e dove aveva frequentato l’istituto Carrara di Guastalla. Il parroco del paese mantovano, don Sandro Barbieri, ha sottolineato come di fronte a questi fatti di cronaca non si debba andare alla ricerca delle colpe, quanto invece della riflessione su come questi episodi “non ci lascino il tempo di realizzare i nostri progetti, di riconciliarci con gli altri, di mantenere gli impegni”. Ha invitato a restare vicini alla famiglia di Debora. E un gruppo di genitori di bambini del paese ha ringraziato Debora “per la sua disponibilità, per aver insegnato che alle feste coi bambini anche i genitori possono giocare e travestirsi, per aver condiviso preoccupazioni, dubbi, ma anche sorrisi e grandi gioie”. Infine, l’ultimo viaggio per il cimitero del paese, per l’inumazione del feretro.