Folla commossa per l’addio alla dottoressa Sonia: "Instancabile il suo impegno per la montagna"

Grande dolore ieri ai funerali della dottoressa Sonia Gualtieri, direttrice del Distretto sanitario di Castelnovo Monti, deceduta per grave malattia. Una folla immensa, giunta da ogni parte, ha voluto esserci per l’ultimo saluto, avvenuto alla casa funeraria Mammi. Presenti le autorità locali e provinciali, dirigenti del mondo sanitario e ospedaliero tra cui la responsabile dell’Ausl di Reggio, Cristina Marchesi, che, con parole toccanti, ha ricordato la collega, il suo impegno nel lavoro svolto sempre con passione e rispetto dei colleghi, ma soprattutto con grande umanità e disponibilità. Il delegato delle Province e sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, ha ringraziato Sonia per il suo instancabile impegno esercitato con grande sensibilità, sempre presente in montagna per ogni necessità. L’ex sindaco di Castelnovo, Enrico Bini, visibilmente commosso, è intervenuto a titolo personale per l’amicizia che lo legava da sempre a Sonia e alla sua famiglia. Ha espresso profondo cordoglio al figlio Pietro, ai genitori di Sonia e a tutti i familiari. Ieri le macchine parcheggiate lungo entrambi i lati della strada formavano una fila che si allungava già dal primo incrocio, poco dopo il Ponte Rosso fino davanti alla Casa Funeraria Mammi. Centinaia di persone si sono ritrovate lì. La cerimonia ha visto la presenza dei sindaci di diversi Comuni dell’Appennino con la fascia tricolore, Elio Ivo Sassi con fascia azzurra della Provincia, tanti volontari in divisa delle diverse sezioni della Croce Rossa e Croce Verde della montagna, operatori che durante i servizi spesso si rapportavano anche con la direttrice Gualtieri. Un moltitudine di amici, colleghi e parenti di ogni età hanno seguito l’addio con grande commozione. Un silenzio rispettoso ha accompagnato il rito, interrotto solo dal commosso applauso della folla, scoppiato spontaneo quando la bara veniva caricata sul carro funebre. La sepoltura al cimitero di San Biagio di Carpineti, dove Sonia riposerà per sempe, circondata dall’affetto e dal ricordo di una comunità che non la dimenticherà.

Settimo Baisi