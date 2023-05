Folla di fedeli e l’omelia del vescovo per l’addio a don Valcavi

Presieduti dal vescovo Giacomo Morandi, si sono svolti ieri mattina i funerali di don Giorgio Valcavi nella chiesa della Resurrezione di Castelnovo Monti gremita di fedeli e con la partecipazione di numerosi sacerdoti. Don Giorgio, 85 anni, ha esercitato la sua missione come insegnante nelle scuole di primo grado e parroco fra la gente, come ha ricordato monsignor Morandi durante l’omelia. Don Giorgio Valcavi ha dedicato gli ultimi 45 anni di sacerdozio nel vicariato di Castelnovo Monti, impegnandosi in varie parrocchie tra cui quelle di Frascaro, Costa de Grassi e Garfagnolo (Monteduro). Al termine del funerale, la salma di don Giorgio è stata portata a spalla da alcuni sacerdoti fuori dalla chiesa della Resurrezione e affidata alle pompe funebri Mammi che ha provveduto al trasferimento al cimitero di Garfagnolo per la sepoltura.