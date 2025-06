Folla e big della politica per Barbieri: "Ci ha salutati come avrebbe voluto" Gremita la parrocchia di Regina Pacis per portare l’addio al 78enne Emerenzio, scomparso all’improvviso. Il figlio Francesco: "È andato via dopo aver pranzato con i suoi cari". Giovanardi: "Un convegno a suo nome".