Folla e tifo da stadio alla sfida tra candidati

Applausi ed ovazioni, tanti "bravo" e nessun commento scomposto. È stata una grandissima prova di partecipazione e democrazia quella che ha portato, lunedì sera, oltre 350 persone al bocciodromo di via Santa Rizza per ascoltare il dibattito tra i tre candidati a sindaco promosso dalla aps Proloco Casalgrande. Un tifo da stadio ha caratterizzato le varie sottolineature nelle risposte date ai giornalisti (per il Carlino era presente Francesca Chilloni) da Giorgio Bottazzi (M5s), Giuseppe Berselli (Pd e lista civica "Voi") e Giuseppe Daviddi (liste civiche "Noi per Casalgrande" e "Siamo Casalgrande"). Un confronto all’americana, con 3 minuti a testa nel question time, e con diritto di replica, il tutto scandito da un mega cronometro che illuminava lo schermo dietro al palco. Grande fair play i tre: non sono mancate impennate di tensione, ma sempre nell’alveo di una grande correttezza.

1) Ospedale Magati, pronto soccorso, medicina territoriale.

Bottazzi: "Per fare una visita oggi ci vogliono 4-5 mesi, sei vai privatamente pochi giorni. Il Ps prima o poi chiuderà; non sappiamo se sarà finanziato per più di un anno. In un’area di 80mila abitanti, l’automedica di Scandiano ha rischiato di sparire. Insieme a "Noi per Casalgrande" raccogliamo firme per fermare questa deriva. A Reggio creiamo cattedrali come il Mire per una maternità che non è una patologia, mentre ancora aspettiamo le promesse di Bonaccini di riaprire il punto nascite di Castelnovo Monti".

Berselli (replica): "Faccio fatica a credere che la nostra sanità sia trascurata dalla Regione: lì finisce l’85% del bilancio; Bonaccini combatte contro i tagli. Reggio è l’unica provincia dell’Emilia-Romagna ad avere 6 ospedali: è stata una scelta politica. Ma, per rimanere, devono essere specializzati. Ecco perché il Magati si sta trasformando. Al Ps di Scandiano vi accedono ogni giorno 40 persone e 37 escono curate. Gli altri 3 vengono inviati dove la cura è migliore".

Daviddi (replica): La Regione si è sottratta al confronto, non è mai venuta a parlare con noi. La nostra mozione per tenere aperto il Ps di Scandiano è stata firmata da tutte le forze tranne una, mentre il consiglio comunale di Reggio lo ha votata all’unanimità. Quando arrivo al Ps e sto male, non me ne frega niente delle statistiche… Un sindaco di Casalgrande già nel 2019 aveva accettato il Pal, per portare via l’automedica: oggi ne abbiamo solo 4 per tutto il territorio. Qui si spaccia un Cau per un Ps soccorso, ma non lo è: è la guardia medica che avete tolto da Casalgrande".

2) L’imbuto del ponte sul fiume Secchia di Veggia e la viabilità.

Berselli: "La soluzione è un cantiere nel periodo estivo quando c’è meno traffico e transito a corsie alternate. Nel 1968 nel distretto circolavano circa 55mila auto: oggi circa 130-140mila mezzi. C’è stata una espansione enorme del tessuto industriale. C’è bisogno di un intervento importante e strutturale per un distretto di questo livello. Il Governo di deve affrontare il problema".

Bottazzi: "Bisogna puntare su una mobilità slow per togliere le auto dalle strade. La bretella Campogalliano-Sassuolo è un’opera vecchia, che nasce vecchia quando l’Europa ci chiede di abbandonare il trasporto merci su gomma e portarlo su rotaie. Investiamo su opere giuste e lungimiranti".

Daviddi: "Nel 2019 abbiamo fatto manutenzioni e una prova di carico, permettendo di lasciare il ponte aperto. Il progetto è già stato approvato, ci sono i soldi e si sa già chi farà il lavoro. Il rifacimento della parte sopra del ponte sarà fatta nel luglio-agosto 2025. Il crono-programma è fondamentale: non bisogna sbagliare un giorno".

3) Politica e civismo

Daviddi: "La nostra lista civica nasce per i cittadini e amministra con i cittadini di tutte le parti politiche. Ci siamo presentati nel 2019 senza spinte dall’alto, senza fare accordi su come spartire le cariche. Anche stavolta, abbiamo fatto una vera lista civica, anzi due. Ma nessun partito ha fatto un accordo con questa lista. Chiedetelo al centrodestra perché non hanno fatto una lista".

Bottazzi: "La discussione da fare non è fra civico e politico, ma fra buona e cattiva politica. Lo si può fare in un partito organizzato e nelle liste civiche. Il M5s le qualità della lista civica le ha portate a livello di governo della Nazione. Abbiamo una nostra lista e un nostro candidato e non abbiamo fatto accordi con nessuno, anche se l’apparato del nostro partito, in parte, ha cercato di imporcelo".

Berselli: "Tutti lavoriamo per il bene comune. Non capisco perché l’appartenenza a un partito è diventata la cosa peggiore! Perché gli altri sono liberi e civici, e invece quelli come noi che si riuniscono per discutere dei problemi di Casalgrande sono visti in modo negativo. Che il centrodestra non si presenti è un dato di fatto: capisco la difficoltà di ammetterlo, ma l’indicazione di votare da parte loro c’è stata".

4) Iren e raccolta differenziata porta a porta

Berselli: le aziende quotate in Borsa hanno patti parasociali: la provincia di Reggio ha espresso il vicepresidente, che non è stato toccato dall’inchiesta. A Casalgrande si fa un pap leggero a Salvaterra, nel resto del territorio si fa come 20 anni fa. Siamo esattamente come nel 2019. C’è una normativa nazionale che prevede di arrivare al 65%, Casalgrande è sopra grazie a Salvaterra".

Daviddi: "I patti parasociali sono una firma in bianco ad Iren, lo vediamo anche con l’accordo con la multiutility israeliana Mekorot. Casalgrande e Bagnolo non hanno sottoscritto quell’accordo: è la prima volta! Abbiamo chiesto la modifica del Piano di ambito. I sistemi cambiano; il tema vero è che se il cittadino è educato, arriveremo al 90%".

Bottazzi: "Per avere un giudizio su Iren non c’è bisogno di attendere l’arresto dell’Ad. Non si può fare utile sui servizi primari. Abbiamo fatto un referendum sull’acqua pubblica, disatteso con la creazione di Arca. Bisogna tornare alla gestione pubblica di tutti i servizi. In 5 anni Casalgrande è rimasta cristallizzata: il pap è la cosa migliore, studiamo insieme uno strumento diverso ma che dia risultati".