Folla per l’addio a Celso Menozzi: "Amava il calcio dei valori puri"

"Fa impressione qui a Pieve Modolena vedere tante auto e tanta gente ma il campo sportivo vuoto. Però Celso Menozzi è comunque qui con noi, in chiesa". Così, ad inizio della messa funebre, uno dei tre sacerdoti concelebranti ha salutato l’amico, scomparso mercoledì a 76 a causa di un male che lo ha consumato rapidamente. Gremito il tempio di San Michele Arcangelo, gremito il piazzale antistante: tra i presenti, tanti dirigenti sportivi e tanti allenatori da tutta la provincia con le giacche delle loro squadre, tanti calciatori di ogni età e genitori dei ragazzi che sono cresciuti all’insegna dei veri valori dello sport, del fair play, della condivisione grazie a Celso, al suo lavoro costante sui campi (è stato uno storico dirigente del Us Pieve, poi Pievecella) e come consigliere regionale Figc dal 2010. E poi fiori con nastri da tante società, oltre allo stendardo della Lnd-Ficg regionale, posto accanto al feretro durante la funzione. Celso era uno dei pilastri sia regionali che provinciali del calcio dilettantistico e giovanile: non era però un uomo di potere ma di cuore e grande statura morale. Anche per questo, sui campi di calcio di tutta la regione, nel weekend verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria.

Tante le testimonianze durante il rito, anche quella del figlio Davide: "Era una persona generosa. In questi giorni abbiamo parlato centinaia di persone e tutti hanno testimoniato la sua disponibilità, gentilezza, l’altruismo. Mio padre amava il calcio ma non il calcio milionario: non guardava mai una partita di Serie A, di B, la Champions League… Il suo era il calcio dilettantistico, quello che si gioca qui accanto. Il calcio come strumento per crescere individualmente e socialmente, che ti fa imparare a stare con gli altri… Ricordo ancora come si incavolava quando io, piccolo, dopo una partita non volevo dare la mano all’avversario. Sì, sono suo figlio: ma qui dentro tanti sono stati suoi figli. È stato in grande educatore". Alcuni erano stupiti per il funerale religioso, un presule ha anche fatto una battuta: "Nemmeno se gli cadeva il tetto in testa stava in chiesa...". Ma ha poi spiegato: "Nei giorni scorsi non riusciva più a parlare ma era ancora cosciente: si è fatto allungare il telecomando dalla moglie Silvia, ha scorso i canali fermandosi tre volte dove c’era una messa. E così lei (erano una sola persona) ha capito che Celso avrebbe voluto" .

Don Gianfranco Manfredini ha invece citato don Oreste Benzi: "Ciò che sei, grida più forte di quello che dici". E ha aggiunto: "Celso parlava anche senza aprire bocca, con gli occhi sempre attenti, sia nei discorsi importanti che nello scambio di battute in amicizia. L’ho conosciuto 23 anni fa, andando a casa sua per la benedizione pasquale. Mi colpì molto la sua grande biblioteca. Mi raccontò di quando nel ‘68 era studente di ingegneria impegnato in politica e nel sociale, di quando dovette lasciare gli studi perché il padre era morto… Lui era un saggio, che la sapienza se l’è costruita leggendo ma soprattutto cercando di riflettere su quello che succedeva, sullo sport, su chi incontrava. E ciò gli permesso di distinguere bene e male: era preoccupato per la situazione sociale, dell’individualismo, delle famiglie sempre più in difficoltà. Ha portato la sua esperienza nello sport: ha seguito anche i genitori, spesso un problema del calcio… Era un uomo in ricerca, anche della fede. Ha saputo accogliere, ascoltare, consolare e consigliare. Non l’ho mai sentito mai parlare male di una squadra, di avversari, di nessuno. E ha fatto tanto bene".