Folla per l’addio a Marco Baccini: "Ricordiamolo col suo bel sorriso"

Commosso addio al giovane 20enne Marco Baccini da Ligonchio, suo paese d’origine dove ieri mattina si sono svolti i funerali nella chiesa parrocchiale, del tutto insufficiente per contenere per contenere la grande folla arrivata da tutta la montagna per partecipare alle sue esequie in un paese ammutolito per questa sua dolorosa missione.

Il funerale è stato concelebrato dal parroco don Stefano coadiuvato dai parroci che hanno visto nascere e crescere Marco tra cui don Daniele, don Filippo, don Giovanni e don Giuliano, seguita da una folla profondamente commossa, presenti numerosi compagni di scuola dell’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio di Castelnovo Monti. Tutti si sono uniti nel dolore ai genitori di Marco, il padre Azeglio ex vigile urbano, la madre Daniela, molto conosciuta in montagna per l’attività svolta nella funzione pubblica, e la sorella maggiore Elisa, alcuni sono intervenuti per un ricordo. Tra gli intervenuti anche un medico che ha ha seguito Marco, il padre Azeglio che nel dolore ha trovato la forza per ringraziare tutti per l’affettuosa partecipazione. Il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti: "Una partecipazione molto sentita, c’era tantissima gente che ha manifestato il segno di appartenenza e anche noi dell’amministrazione comunale abbiamo voluto essere vicini alla famiglia così duramente colpita. Un’atmosfera veramente commovente, però noi vogliamo ricordare Marco con il sorriso come eravamo abituati a vederlo". Al termine della funzione funebre, dal piazzale della chiesa, Marco è stato salutato con un commovente applauso mentre i feretro partiva per la cremazione.

s.b.