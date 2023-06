Folle inseguimento nella notte per mezza provincia a Reggio Emilia: arrestato per tentato omicidio

Reggio Emilia, 19 giugno 2023 - Un folle inseguimento, durato più di 50 minuti, che ha attraversato mezza provincia di Reggio Emilia, è andato in scena la notte scorsa fra una Fiat Punto bianca e diverse pattuglie di polizia e carabinieri. L'inseguimento è terminato con l'arresto di un 30enne pregiudicato residente a Campegine, finito in manette per tentato omicidio aggravato e continuato, resistenza a pubblico ufficiale, denunciato anche per danneggiamento aggravato.

Tutto inizia intorno alle 2 quando una 41enne di Canali chiama il 113 per chiedere aiuto: un uomo ubriaco la sta molestando tentando di entrare con la forza a casa sua. La donna racconta di conoscerlo e di aver passato la notte con lui, ma di averlo allontanato a causa delle sue condizioni psico-fisiche.

Gli agenti iniziano così a monitorare la situazione, con il 30enne che tenta più volte di entrare nell'abitazione della donna, mentre i poliziotti lo allontanano. Ne nasce un rocambolesco inseguimento, con il fuggitivo che compie manovre pericolose con la sua auto, imboccando contromano una rotonda, facendo più volte inversione di marcia e tentando a più riprese di investire gli agenti; la fuga da Canali arriva a Calerno (in Val d'Enza), poi al centro di Campegine. Nel frattempo per tentare di fermarlo si aggiungono anche pattuglie del Norm dei carabinieri.

L'inseguimento, durato quasi un'ora, termina alle 3.55 con la Fiat Punto costretta a fermarsi nei campi a causa dello sbarramento delle strade. Anche in quel frangente il 30enne, risultato poi avere diversi precedenti di polizia, ha tentato di aggredire gli agenti, che l'hanno poi arrestato.