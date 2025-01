Folle inseguimento della polizia: ladro arrestato

Un uomo di 33 anni, residente nel Reggiano, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Modena per furto aggravato in concorso. L’episodio è accaduto sabato pomeriggio. È giunta segnalazione di un cittadino rimasto vittima di un furto all’interno della sua auto. Mentre stava avviando la vettura, nel parcheggio del Pala Panini, il ladro ha arraffato la borsa dal bagagliaio, per poi salire su un altro veicolo su cui si è allontanato in fretta, imboccando un sottopasso.

Mentre la Volante si dirigeva sul posto, ha intercettato il veicolo segnalato, su cui erano appena saliti di corsa due uomini con il volto in parte coperto da cappellino e scaldacollo, con due borse in mano. Il conducente ha tentato di effettuare inversione di marcia, ma gli agenti gli hanno bloccato la strada. I due occupanti sono scappati: uno ha fatto perdere le proprie tracce, mentre il 33enne è stato fermato dagli agenti. Il terzo complice, alla guida, ha provocato un incidente per poi fuggire verso viale dello Sport.

Il 33enne durante la fuga ha tentato di liberarsi di una borsa e di una radio portatile, poi recuperati dai poliziotti. La borsa era stata rubata poco prima da un’auto ferma a un incrocio, sempre con la tattica del furto con destrezza, infrangendo il vetro del finestrino posteriore per rubare nell’abitacolo. Il 33enne è comparso ieri davanti al giudice, in tribunale a Modena: per lui arresto convalidato, ma con la concessione dei domiciliari. Si indaga per risalire ai due complici.