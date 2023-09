Folle inseguimento sulla via Emilia Viaggiavano in auto con la droga

Viaggiavano ad alta velocità con la droga in auto, ma sono stati intercettati dalla polizia che ha innescato un folle inseguimento tra le abitazioni della via Emilia. Un uomo è stato arrestato, mentre gli altri due sono riusciti a fuggire.

Una nottata da Far West. Era circa l’1,40 di ieri quando una Volante che stava transitando in zona Gaida dov’era impegnata in una consueta attività di controllo, ha notato un’utilitaria di colore bianco con tre persone a bordo sfrecciare sulla corsia di marcia opposta, in direzione Parma.

A quel punto, gli agenti intimano l’alt. Ma la vettura ha ignorato l’ordine e ha continuato la sua corsa. Scatta così l’inseguimento. L’auto – che procedeva pericolosamente a fari spenti – raggiunge un incrocio in centro a Cadè, passa col semaforo rosso per poi svoltare in via della Stazione con un’improvvisa sterzata per tentare di seminare le forze dell’ordine ed eludere i controlli. Un uomo dei tre a bordo, con l’intento di disfarsi delle sostanze stupefacenti, è sceso dall’auto e ha cominciato a correre.

Gli agenti, non demordendo, lo hanno seguito a piedi.

Il fuggitivo ha scavalcato diverse recinzioni delle abitazioni circostanti, ma pochi minuti dopo è stato acciuffato e portato in questura. Identificato, il 39enne, nel corso della perquisizione, è stato trovato in possesso di quattro pezzi di sostanza stupefacente marrone per un peso complessivo di 12,53 grammi lordi di hashish; per questo è stato sanzionato e segnalato alla prefettura come assuntore.

Gli altri due uomini a bordo del veicolo inseguito – nonostante i controlli a tappeto nel quartiere – hanno fatto perdere le loro tracce a piedi, dopo aver abbandonato l’auto ritrovata incidentata dalla polizia, probabilmente in seguito ad una collisione con un muretto.

Le indagini per rintracciare i due sono comunque in corso al fine di approfondire anche un eventuale traffico di stupefacenti.

