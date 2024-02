Folli gare di auto tra le fabbriche

Gare e sgommate con auto potenti e rumorose nella zona industriale di Novellara, tra via Motta, via Alessandrini e il parcheggio dell’area.

Le hanno segnalate ieri mattina alcuni imprenditori che erano nelle loro aziende e ai quali non è sfuggito il frastuono dei motori e dello stridio di pneumatici sull’asfalto. Tra i testimoni di questa vicenda anche Cristina Fantinati, imprenditrice oltre che consigliere comunale a Novellara e dell’Unione Bassa Reggiana. "Siamo usciti per capire cosa stava succedendo – spiega la Fantinati – e nel frattempo abbiamo chiesto un immediato intervento alla polizia locale. Ma dopo una ventina di minuti non c’erano ancora pattuglie, dando così agli spericolati automobilisti la possibilità di potersi allontanare. Ci è stato poi comunicato che non c’erano pattuglie subito disponibili in zona in quanto erano già impegnate nella gestione della viabilità in vista del Nomadincontro di Novellara. Credo però che sia necessario organizzare meglio questi servizi, per poter avere comunque sul territorio degli equipaggi per far fronte alle emergenze. Mi chiedo poi: se c’erano difficoltà nella polizia locale, perché non sono stati mobilitati carabinieri o polizia stradale?". L’episodio è stato comunque preso in considerazione dalla polizia locale con accertamenti che puntano a identificare gli autori della guida tanto "spericolata" quanto potenzialmente pericolosa. E non sarebbe la prima volta che la zona industriale viene usata come "pista" per sfrecciare con auto potenti.

Antonio Lecci