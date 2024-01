Follia al ristorante Bruno Parrucca. Un uomo devasta il locale

Una serata di follia, che ha lasciato nel caos un locale del centro del paese. A darne notizia è lo stesso sindaco Matteo Nasciuti, sconvolto per l’accaduto: "Nelle scorse ore il ristorante Bruno Parrucca, in piazza Spallanzani, è stato distrutto da un uomo che aveva il divieto di entrare a Scandiano – racconta il primo cittadino – Un uomo che, fuori controllo, ha persino usato violenza contro il proprietario e il personale. Il locale è nelle condizioni che vedete. Distrutto. Nell’esprimere vicinanza ad Alessandro e al suo staff, mi rendo fin da ora disponibile per qualsiasi esigenza. Ringrazio i carabinieri che sono intervenuti, arrestando l’uomo che si è reso protagonista di questa autentica follia. Soprattutto mi auguro che l’autore di questo gesto assurdo, vile e violento, venga punito in modo esemplare".