Follie allo stadio, l’ira del presidente: “Basta tifo incivile, chiudo la tribuna”

Reggio Emilia, 1 marzo 2024 – “Domenica ero in tribuna e da presidente del Montecchio mi sono vergognato per quello che ho visto e sentito. Atteggiamenti incivili e inqualificabili: per questo abbiamo deciso di chiudere la tribunetta dove si sistemano i nostri tifosi, quella più vicina al campo di gioco".

Il messaggio di Massimiliano Palmia è forte e chiaro. E anomalo. Perché nel mondo del calcio sono rarissime le prese di posizione di questo tipo. Del resto basta prendere un comunicato a caso del giudice sportivo per rendersi conto che il calcio dilettantistico spesso si trasforma nel Far-West. E ce n’è per tutti: tifosi, giocatori, allenatori e dirigenti.

E domenica si è andati oltre anche a Montecchio, paese di undicimila abitanti in provincia di Reggio Emilia, dove la squadra locale, che sta lottando per restare nel campionato di Eccellenza, ha perso (1-2) con la Virtus Castelfranco in un clima diventato molto pesante. Lo dimostra il fatto che il giudice sportivo ha multato la società di 250 euro "perché propri tifosi minacciavano e offendevano la terna arbitrale" e punito tre tesserati (squalificati un calciatore, il direttore sportivo e il viceallenatore).

“Lo torno a dire: la società - sottolinea ancora Palmia - non accetta atteggiamenti che ledono l’immagine del Montecchio. Sia dai tesserati sia dai tifosi. Non vogliamo più vedere comportamenti di questo tipo, episodi di inciviltà nei confronti degli avversari, indipendentemente dall’operato di arbitri e guardalinee".

Il vicepresidente Giordano Colli, coetaneo (classe 1971) e compagno di scuola alle elementari di Palmia, ribadisce il concetto: "Domenica a vedere la partita c’era un folto gruppo di bambini delle nostre giovanili e noi adulti abbiamo dato un pessimo esempio. Non va bene. Ci vuole sempre rispetto delle persone e capire che a calcio si gioca in venticinque. Oltre ai giocatori ci sono arbitro e guardalinee, che possono sbagliare come il centravanti sbaglia un rigore. Bisogna che tutti se lo mettano bene in testa. Tra l’altro - continua il vicepresidente - se vogliamo dirla tutta, gli arbitri sono spesso molto giovani, hanno la stessa età dei figli di coloro che li insultano... A Montecchio abbiamo circa trecento calciatori nelle giovanili e cerchiamo di insegnare loro il rispetto per avversari e arbitri. Cosa serve se poi vivono situazioni come quella di domenica? Tra l’altro noi allo stadio (dove c’è una presenza media di 250 persone, ndr) abbiamo uno striscione contro la violenza sulle donne. E poi ci comportiamo così?".

Colli tiene a precisare una cosa. "Non vogliamo passare per educande, ma domenica si è andati oltre il limite. A Montecchio vogliamo ci sia un ambiente sereno, dove le persone vengono volentieri a vedere la partita e non per vivere due ore di tensione. Per questo abbiamo deciso di lanciare questo messaggio, cioè chiudere la tribunetta. E su questo tasto dell’educazione e del rispetto per il prossimo vi assicuro che non molliamo, anche se sappiamo che è una goccia nel mare".

La decisione del club ha già avuto reazioni positive. "Io e Massimiliano abbiamo ricevuto messaggi di complimenti, soprattutto dai genitori dei ragazzi delle giovanili. Ci hanno ovviamente fatto molto piacere e confermato che questa è la strada giusta".