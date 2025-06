Fondazione ’Durante dopo di Noi’ riceve la donazione di 35mila euro

L’assemblea di Bilancio della Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia nella sede di piazza Grandi al Villaggio Foscato, è stata l’occasione per incontrare e ringraziare l’avvocato Nino Ruffini, presidente della Fondazione Boni Cuvier, per l’importante donazione del valore di 35mila euro elargita in favore della Fondazione reggiana impegnata da oltre dieci anni nella realizzazione di percorsi di autonomia rivolti a persone con disabilità e alle loro famiglie.

Il presidente Massimo Giaroli nel suo intervento, ringraziando a nome della Fondazione Durante e Dopo di Noi, ha parlato dell’importanza del contributo ricevuto riferendosi in particolare al sostegno dei progetti di residenzialità innovativa, ma anche ai percorsi sanitari agevolati e al potenziamento dei servizi di consulenza che la Fondazione Durante e Dopo di Noi rivolge alle famiglie.

"Aiutare chi aiuta – ha replicato l’avvocato Ruffini – è la nostra finalità e oggi siamo felici di riuscire a stare accanto a una realtà come la vostra che guarda con attenzione al futuro insieme alle famiglie e alle persone con disabilità del nostro territorio".

Durante la cerimonia di consegna un ringraziamento particolare è andato a Giorgio Campioli, consigliere della Fondazione Boni Cuvier, per la sensibilità dimostrata e per il lavoro che ha svolto nel favorire la donazione.

c. c.