Fondazione Durante Dopo Di Noi:. Massimo Giaroli è il presidente

È stato rinnovato il cda della Fondazione Durante Dopo Di Noi. Il passaggio di consegne è avvenuto proprio durante le celebrazioni del decennale di questa importante realtà del terzo settore impegnata nella promozione e nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. Alla guida del nuovo consiglio sarà Massimo Giaroli, commercialista e socio fondatore della Fondazione reggiana. Giaroli torna a ricoprire la carica di presidente dopo il lavoro svolto da Enza Grillone per due mandati. "Le priorità del nostro mandato pongono al centro il progetto di Casa Domani – dice Giaroli –. Questa speciale esperienza di co-housing insieme a studenti universitari rappresenta una vera palestra di vita non solo per chi vive all’interno della palazzina in piazza Grossi, ma per tutto il quartiere Foscato e la città. Per questo motivo il nostro impegno sarà quello di rinforzare ulteriormente il dialogo con Comune, Ausl, insieme a tutte le istituzioni, per una piena inclusione delle persone con disabilità che deve prevedere oltre alla casa, anche il lavoro e adeguate politiche di welfare".

Casa Domani è stata inaugurata a marzo e offre un’esperienza di convivenza per 5 giorni alla settimana per circa 1 anno. Accanto al presidente Giaroli, in consiglio per i prossimi quattro anni: la vicepresidente Clara Cagossi, Duilio Braglia, Daniela Casi, Paolo Lusenti, Chiara Piacentini, Elena Lettera, Gianfranco Brozzi e Patrizia Credidio.