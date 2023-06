Fondazione I Teatri, un bilancio della stagione positivo: ecco i numeri e le anticipazioni

Reggio Emilia, 21 giugno 2023 – In Borsa si parlerebbe di 'effetto rimbalzo', ma il tema è lo spettacolo dal vivo e l’incontro con gli Amici dei Teatri: consueta occasione per fare un bilancio annuale con sostenitori, sponsor, fondatori, soci e istituzioni, che ieri sera ha messo in evidenza un ottimo stato di salute – tra numeri, attività concluse e programmi futuri - della Fondazione I Teatri.

Nel periodo Covid le capienze limitate avevano ridotto le attività al lumicino: poco più di 200 aperture per 14.760 presenze nella Stagione 2020-2021. Ora, a chiusura della Stagione 2022-2023 le cifre parlano di 122.962 presenze a spettacoli e attività varie e 641 aperture di sipario. Dati che se la giocano con il periodo in cui il Covid non si sapeva nemmeno che cosa fosse. Del bilancio complessivo, di 8.266.878 euro le tre voci principali sono: 3.121.435 euro dei soci fondatori (Comune e Provincia di Reggio Emilia, Iren, Assicoop, Unindustria e Bper Banca); 1.497.888 del Mibact (Ministero beni e attività culturali) e 1.134.906 dal botteghino (biglietti venduti).

“La Fondazione I Teatri si conferma la principale istituzione culturale reggiana - afferma il sindaco e presidente della Fondazione, Luca Vecchi - per capacità di proporre a un pubblico molto vasto un insieme di proposte che spazia dalla lirica alla prosa, dalla concertistica alla danza, a tanti altri momenti di approfondimento e di arte”.

Annalisa Rabitti, assessora alla cultura e al turismo del Comune di Reggio Emilia, ha poi sottolineato: “La capacità dei Teatri di entrare in relazione con la città, di creare e di essere parte di reti e collaborazioni”. Ma è stato anche l’anno della riapertura della Sala Verdi, che ha restituito alla città un luogo polivalente, e l’inizio della marcia green dei teatri Municipale Valli, Ariosto e Cavallerizza, grazie ai fondi Pnrr per progetti di eco efficientamento e riduzione dei consumi energetici.

Durante la serata il direttore dei Teatri Paolo Cantù ha svelato qualche anticipazione tra gli appuntamenti della prossima stagione (che saranno presentati nel dettaglio nei prossimi giorni) a partire dal Festival Aperto, che ha appena ricevuto il Premio Abbiati dedicato alla memoria del fotografo Roberto Masotti. Inaugurazione il 23 settembre con She/Elle/Lei Almar’a, l’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo, con l’Orchestra di Piazza Vittorio e la voce di Ginevra Di Marco.

Il Festival Aperto porta anche straordinarie compagnie internazionali: come Anne Teresa De Keersmaeker /Rosas e Peeping Tom. Spazio anche a DanzaER un progetto per la promozione internazionale della danza contemporanea dell’Emilia-Romagna, che porterà, tra gli altri, la Fondazione Nazionale della Danza /Aterballetto a presentare il suo spettacolo Over Dance, firmato da Angelin Preljocaj e Rachid Ouramdane e interpretato da danzatori Over 65.

Infine, la Fondazione I Teatri con Reggio Parma Festival accoglie la Filarmonica della Scala (diretta da Ingo Metzmacher) per celebrare il cinquantesimo anniversario di Musica/Realtà, la rassegna di concerti e incontri fondata da Claudio Abbado, Luigi Nono e Maurizio Pollini.