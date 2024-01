Fondazione I Teatri. Nominato il nuovo cda

Nominato il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione I Teatri, che rimarrà in carica fino al 2026. L’Assemblea dei Soci della Fondazione I Teatri Reggio Emilia - Comune e Provincia di Reggio Emilia, fondatori istituzionali. Ireti, Assicoop Emilia Nord, Bper Banca, fondatori ordinari - ha quindi nominato il nuovo Cda che sarà in carica per il triennio 2024- 2026. Oltre al presidente, Luca Vecchi, sono stati confermati Corrado Baldini, Tania Pedroni e Giorgio Zanni, presidente della Provincia. L’assemblea ha nominato il nuovo componente, Pasquale Versace, presidente di Assicoop Emilia Nord, che prende il posto del consigliere Ferdinando Del Sante. Consigliere che il presidente e sindaco Luca Vecchi – insieme alla direzione - ha tenuto a ringraziare per il lavoro svolto, la competenza e l’impegno messi in campo nei tre anni passati nella governance della Fondazione I Teatri. Il nuovo Cda si insedierà ufficialmente la settimana prossima.