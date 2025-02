Fondazione Manodori. Il bando per dieci progetti contro il disagio giovanile

Far fronte comune a malesseri e difficoltà che nell’adolescenza, età fragile, i ragazzi sovente incontrano, con l’obiettivo di non fermarsi lì, ma riconoscere le opportunità di una fase fondamentale per ridare ai giovanissimi il protagonismo che spetta loro. Con questo spirito Fondazione Manodori ha presentato un bando specifico che sostiene interventi per adolescenti e preadolescenti, investendo in percorsi adeguati con il coinvolgimento delle istituzioni e del terzo settore.

Lo scenario vede infatti in aumento i giovani dagli 11 ai 19 anni che soffrono di disturbi legati alla percezione di sé o alle relazioni e che nei casi più gravi possono portare ad atteggiamenti aggressivi, episodi di microcriminalità, vandalismo, fino all’ isolamento e abbandono scolastico.

Apre Leonello Guidetti, presidente Manodori: "Ora l’attenzione del welfare è rivolta ai giovani, perciò il bando è formulato in progetti tesi a rispondere ai bisogni educativi e di socializzazione delle nuove generazioni, perché possano crescere in modo sereno".

Dieci i progetti al via a marzo e realizzati da 51 soggetti per un totale di 250mila euro.

"Finanziare progetti rivolti all’età 11-19 anni significa comprendere che le difficoltà dei nostri giovani sono un’emergenza di cui tutti dobbiamo farci carico – commenta il sindaco Marco Massari –. La nostra comunità vuole investire nel benessere giovanile come fattore trainante del proprio sviluppo".

I progetti proposti riguardano le relazioni "con gli adulti, scuola, sport, cultura e tra i giovani", specifica Riccardo Faietti, segretario generale della Manodori.

La maggior parte dei progetti proposti ruota intorno al tema delle relazioni, con gli adulti, con il mondo della scuola, dello sport, della cultura e soprattutto tra i giovani e i diversi luoghi della città. Incontri, laboratori, eventi tendono a coinvolgere, a creare e rinsaldare rapporti che possano rafforzare il senso di appartenenza a una comunità.

Occorre proporre occasioni di aggregazione costruttiva e dare ai giovani l’opportunità di esprimersi, di interagire tra loro e con la realtà che li circonda. Lavorare insieme, su percorsi condivisi e identificati come propri per farli uscire dall’isolamento, dal ripiegamento su sé stessi che sembra essere una tendenza molto diffusa tra la cosiddetta “generazione liquida”.

‘Teen-raizes’ vede il coinvolgimento di Accento e Rigenera, coop sociali, Etamove asd, Filef federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie; ‘Articolo 18 - Scuola di associazionismo’ mette insieme Arci Reggio, Arci circolo Pickwick, Uisp, Anpi; a ‘Sottosopra’ partecipano associazione Cinqueminuti, Natiscalzi aps, Casa d’Altri, Compagnia del Buco aps, Comune di Reggio; ‘Connessioni culturali’ ha il sostegno di Ceis, Anziani e non solo coop sociale, progetto Crescere coop sociale, polisportiva Pace, Accademia di Quartiere aps, Unione Terre di Mezzo; ‘Giovani protagonisti nel far vivere gli spazi pubblici’ ha il supporto di circolo Fenulli, Atletica Reggio, circolo Tunnel, Passaparola odv; ‘Relazioni e apprendimenti fuori dall’aula’ vede l’impegno di Istituto comprensivo Einstein, Manzoni, Aosta, Pertini 1, Kennedy, Marco Emilio Lepido, Leonardo da Vinci, scuola media Don Pasquino Borghi; ‘Moltiplicare Legami’ vede insieme La Vigna coop sociale, Ciofs centro italiano opere femminili salesiane, Unione Comuni Val d’Enza, Creativ coop sociale; a ‘Young Territories’ hanno lavorato L’Arca in movimento aps, Insieme per Rivalta, polisportiva Biasola, Sanba aps, Emersa aps, Centro servizi volontariato Reggio; ‘Adolescenti e stereotipi di genere’ mette uno accanto all’altro ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Reggio, ordine Ostetriche Reggio, ordine Infermieri di Reggio, Asp - Reggio Emilia Città delle persone, Ausl - Irccs Reggio Emiia; infine ‘Liberiamoci: un volo nei luoghi del disagio e nei sentieri del benessere’ è promosso da Sentiero Facile aps, L’Ovile coop sociale, Lega contro i tumori, Musei Civici, Ausl.