Fondazione Manodori Leonello Guidetti è il nuovo presidente

Leonello Guidetti è il nuovo presidente della Fondazione Manodori – ente privato e senza scopi di lucro che ha chiuso il bilancio 2022 con un avanzo di 3,7 milioni di euro e un patrimonio di 143 milioni – subentrando così a Romano Sassatelli. È quanto ha deciso il consiglio generale dell’ente, ovvero l’organo composto da tredici membri che stabilisce le funzioni di indirizzo e definisce i programmi pluriennali di attività, con un mandato di quattro anni.

Guidetti, 63 anni, ha avuto incarichi alla direzione generale di istituti bancari (Banco San Geminiano e banca Popolare) ed ha fatto parte della commissione regionale dell’Abi Emilia Romagna, inoltre è stato consigliere di Cooperare e Sviluppo. Per la Manodori, ha ricoperto la carica di consigliere delegato.

Naturalmente oltre a Guidetti è stato rinnovato anche il consiglio generale, che rimarrà in carica fino al 2027. Il Comune ha designato due membri, ovvero Daniele Cottafavi (dirigente scolastico al Matilde di Canossa e presidente della rete degli istituti comprensivi provinciale) con Giovanna Galli (direttore del dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore).

Per la Provincia, Marco Incerti Zambelli (che collabora per i progetti di Education Technology) ed Anna Colombini (presidente della cooperativa sociale Pangea). Ancora, il quinto e sesto membro sono stati designati dalla Camera di Commercio: si tratta di Valeria Villani (imprenditrice e vice-presidente della Cia) e Giulio Tamburoni (avvocato civilista esperto in diritto del lavoro), mentre per l’Ausl è stato designato Marco Massari (primario del reparto di Malattie Infettive al Santa Maria Nuova).

Proseguendo nella lista, Mariachiara Pignedoli (coordinatrice educativa) per la Diocesi, Chiara Brunetti (fisiatra) da parte del Forum Terzo Settore, Cristina Ognibene (membro del Club Meccatronica di Unindustria per l’innovazione) per il Cis-Scuola e Luigi Grasselli (ex prorettore di Unimore). Infine, due membri per la Fondazione: Alessandro Munari (medico e odontoiatra) e l’ingegnere Lauro Sacchetti.

La Fondazione, come ribadito nello statuto, "mette a disposizione fondi per favorire percorsi di crescita e d’innovazione a fianco di altri enti e istituzioni, propone progetti propri aiuta a realizzare iniziative di enti locali, parrocchie, ospedali e strutture sanitarie, scuole e università, associazioni di volontariato, cooperative sociali, istituzioni culturali e religiose".