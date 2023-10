Fondazione Manodori: "Nuove povertà: la classe media è sempre più ridotta"

Bonafini

Nuove povertà, arte e cultura, volontariato, salute pubblica, educazione giovanile. Questi i settori principali in cui opera la Fondazione Manodori.

Leonello Guidetti, lei è presidente della Fondazione Manodori dal 20 giugno. Se dovesse stilare un programma ‘di mandato’, quali sarebbero i punti dirimenti?

"Durante la presidenza del dottor Sassatelli, dove ero consigliere delegato, abbiamo collaborato in modo fruttuoso sulla messa in sicurezza degli investimenti e dall’altra sono stati confermati i settori di operatività della Fondazione per il biennio 23-25".

Che saranno?

"Arte e cultura, volontariato, salute pubblica, educazione giovanile. In particolare ci siamo dati l’obiettivo di essere particolarmente attenti alle variazioni delle istanze che ci vengono dal territorio".

Come coglie, la Fondazione, queste ‘variazioni’?

"Sicuramente dal numero delle domande di accesso ai nostri bandi, che l’anno scorso sono state più di 220. La Fondazione si pone come ricettore di tutto ciò che proviene dal territorio reggiano. Inoltre questa operatività proviene anche dal fatto che nuovo Consiglio e presidenza hanno ricevuto un voto unanime. Che ci consente di poter operare con grande compattezza sugli obiettivi che ci siamo dati".

Per il prossimo anno avete annunciato l’erogazione di fondi per 2.8 milioni di euro. Quali sono i progetti su cui punterete?

"Innanzitutto le nuove povertà. Ci troviamo di fronte ad una classe media che è sempre più ridotta e una fascia di persone sempre più ampia che vivono in regime di povertà. Poi vi è il tema della salute pubblica".

Un’altra questione ‘critica’…

"La Fondazione è stata al fianco degli ospedali sin dai tempi del lockdown. Anche con gesti concreti come la donazione dell’apparecchiatura per eseguire le risonanze magnetiche all’ospedale di Scandiano".

Si coglie attenzione anche per il tema dell’educazione, soprattutto quello della povertà educativa e abbandono scolastico. È così?

"Abbiamo aderito a due fondi nazionali, quello per la Repubblica digitale, legato alla modernizzazione degli aspetti legati alla modernizzazione digitale in cui il nostro Paese è tutto sommato carente, e un altro a sostegno della povertà educativa. Tenga conto che la maggior parte delle domande di accesso ai nostri bandi provengono dai giovani. A conferma che su queste tematiche la Fondazione c’è e vuole lavorare con loro sui disagi ancor più profondi che possono nascere".

Infine arte e cultura…

"Assolutamente. Per noi è un altro campo d’azione determinante, perché consente di dare qualità e valore aggiunto alla piazza. La Fondazione, tutti gli anni, dona una strenna natalizia alla città, e quest’anno, insieme ai Teatri, doneremo alla città un concerto Piovani, proprio il 31 dicembre, in cui parte del ricavato andrà a sostegno delle mense della Caritas cui la Fondazione è al fianco da anni. In più abbiamo dei beni di proprietà che non vogliamo tenere solo per noi ma mettere a disposizione della cittadinanza. Su tutti Palazzo Da Mosto che è stato ristrutturato ed è luogo dove ospitiamo il Peri, la Fondazione Magnani e altre mostre permanenti".

Presidente Guidetti, stabilità economica e diversificazione degli investimenti sono, in questo tempo, obiettivi particolarmente ‘sfidanti’. Come li perseguirete?

"La Fondazione cerca nel modo più virtuoso, ma anche solido e affidabile, il mantenimento di un patrimonio che si attesta, attualmente, sui 180 milioni circa, che è superiore al suo stesso valore rivalutato in base all’inflazione. Tenga altresì conto che oggi la presenza della banca conferitaria (Unicredit, ndr), vale per un 30%. Negli anni abbiamo alienato parte delle quote della stessa nella Fondazione, pur riconoscendone che la sua redditività per noi resta un asset importante. Ma quest’obiettivo proseguirà anche in futuro".

Cambia Reggio nel tempo, e con lei la Fondazione. Come?

"L’idea è quella che, senza rischiare, con prudenza, ma anche con perseveranza e forza, ci mettiamo in costante ascolto delle esigenze della città".

Infine, nella primavera del 2024 vi sarà un’importante tornata elettorale che dovrà decidere il nuovo sindaco e come verrà amministrata Reggio nei prossimi 5 anni. L’auspicio della Fondazione Manodori, in questo senso, qual è?

"Il miglior viatico per chi dovrà amministrare Reggio è quella di poter avere un dialogo costante e proficuo con tutte le istituzioni della città, compresa la Fondazione. Crediamo e auspichiamo che la nostra capacità di intercettare i bisogni della città possa essere utile per la nuova amministrazione".