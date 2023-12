Fondazione Manodori, rinnovati i vertici. Eletti Antonella Messori e Luca Pingani

Completato l’iter per il rinnovo degli organi dirigenziali alla Fondazione Manodori di Reggio. Un iter che era stato avviato lo scorso giugno con l’elezione del consiglio generale e del nuovo presidente, Leonello Guidetti. Negli ultimi giorni la procedura è stata ultimata con l’elezione di Antonella Messori, designata dal Comune di Reggio, e di Luca Pingani, designato invece da Unimore, in sostituzione di Daniele Cottafavi e di Luigi Grasselli, che nel frattempo sono entrati a far parte del consiglio di amministrazione. Il consiglio generale della Fondazione Manodori ha funzioni di indirizzo ed è composto da tredici membri, in rappresentanza dei vari settori d’intervento della Fondazione per il sostegno al territorio di tutta la provincia reggiana. Antonella Messori è presidente e componente di organismi indipendenti di valutazione di Irccs e aziende sanitarie pubbliche. Fino al 2019 è stata direttore generale dell’azienda ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio e Sant’Orsola di Bologna. In precedenza è stata responsabile all’ospedale di Guastalla. È esperta in management socio-sanitario e di monitoraggio e valutazione delle strutture sanitarie. Luca Pingani è attualmente ricercatore nel dipartimento di Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative del dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze di Unimore. È stato direttore dell’attività didattica del corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica.