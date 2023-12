Fondazione McDonald in memoria di Davide

Un’area della nuova Casa Ronald di Bologna, dove Fondazione McDonald Italia ospiterà i genitori dei bambini ricoverati all’Ospedale Sant’Orsola, verrà dedicata a Davide Berani, volontario originario di Reggio scomparso due anni fa per una leucemia. I colleghi di Davide hanno avviato una raccolta fondi (che ha superato i mille euro) su GoFundMe per realizzare il progetto: "Siamo certi che di questa targa in sua memoria proprio in Casa Ronald ne sarebbe stato molto orgoglioso", scrivono gli amici.