Fondazione Veneri dice stop: "Basta svendita del patrimonio"

Una battaglia per la trasparenza, la legalità e la partecipazione. È quella che si sta combattendo a Fogliano attorno alla Fondazione Ente Veneri, storica istituzione educativa della frazione di Reggio Emilia fondata nel 1950 grazie al lascito testamentario della contessa Amelia Veneri. La scuola dell’infanzia che porta il suo nome, da una vita di matrice cattolica, è da sempre un punto di riferimento per le famiglie sia di Fogliano che dei territori limitrofi.

Ma oggi, proprio secondo queste famiglie, il suo futuro appare incerto. Il nodo ruota attorno alla costituzione della società di capitali Scuola Veneri Srl, controllata al 100% dalla Fondazione ma nata con scopi molto più ampi rispetto a quelli fissati dallo statuto originario. A preoccupare cittadini e famiglie è il rischio di uno snaturamento della missione educativa: la gestione della scuola è stata infatti trasferita alla Srl attraverso un affitto di ramo d’azienda, senza che siano garantiti vincoli chiari su governance e finalità pedagogiche. Secondo i promotori della mobilitazione, la nuova società "nasce per utilizzare il patrimonio della Fondazione e finanziare servizi sociali e iniziative non previsti dall’originario e immutabile scopo della Fondazione. Senza limite alcuno di spesa, nonostante i bilanci fortemente in perdita degli ultimi esercizi. Sottrae il patrimonio della Fondazione al controllo dell’organo regionale di vigilanza, cosi come a quello del cda dell’Ente Veneri. Mira ad affidare la gestione della Srl - scuola e il patrimonio derivante dalla Fondazione - ad un amministratore unico, prefigurando la possibilità dell’ingresso di nuovi soci".

Il tema non è passato inosservato. L’organo di vigilanza della Regione Emilia-Romagna ha inviato tre comunicazioni ufficiali tra il 2023 e il 2024, chiedendo chiarimenti su sostenibilità, coerenza statutaria e trasparenza contabile. E anche il Comune di Reggio, chiamato dal 2021 a rinnovare la governance della Fondazione con la nomina di un presidente e di un consigliere, non è ancora intervenuto, lasciando irrisolti i nodi sulla guida dell’ente.

"Il rischio concreto – dichiarano i cittadini promotori – è che le famiglie beneficiarie perdano ogni possibilità di conoscere e orientare le scelte educative che riguardano la loro scuola, omologandola alle scuole dell’infanzia comunali. Le famiglie beneficiarie della Fondazione non sono state informate nemmeno in occasione degli eventi più rilevanti della gestione della Fondazione, (modifiche statuto, dismissione 90 biolche terreno dotazione, costituzione Srl), se non dopo la richiesta di assemblea Pubblica sul territorio a seguito di una corposa raccolta di firme sul territorio. Va da se che nemmeno la consigliera rappresentante delle famiglie del territorio (Angelica Bottazzi, ndr) presente sia nel cda della Fondazione che della Srl, può informare adeguatamente la cittadinanza, poiché a sua volta tenuta all’oscuro della maggior parte documentazione utile e necessaria allo svolgimento delle sue funzioni gestionali. La nascita della Srl e la gestione opaca del patrimonio mettono in discussione lo spirito del testamento fon dativo e le finalità benefiche della Fondazione". Per queste ragioni è stata depositata una mozione di iniziativa popolare per "restituire voce e strumenti alle famiglie della Parrocchia di Fogliano". L’obiettivo è raccogliere almeno 300 firme autenticate, soglia minima per portare la proposta all’attenzione del Consiglio comunale di Reggio Emilia. Domani, sabato 6 settembre, dalle 10 alle 19, al Centro sociale di Fogliano in via Pierluigi Nervi 23, sarà attivo un punto di raccolta firme aperto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in città, muniti di un documento di identità valido.

Elia Biavardi