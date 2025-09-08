Fondazione Veneri, la mozione: "Raccolte 180 firme in un giorno"

Ha raggiunto quota 180 firme la mozione popolare promossa dai cittadini di Fogliano (in particolare Angelica Bottazzi e Bice Bartolai) per il ripristino della legalità, trasparenza e partecipazione nella gestione della Fondazione Ente Veneri. La Fondazione gestisce la scuola dell’infanzia Veneri a Fogliano, nel 2024 era stata annunciata nel sito istituzionale la nascita della Scuola Veneri Srl al fine di rendere più efficiente la gestione economico-finanziaria, pur mantenendo la governance in capo alla Fondazione. I cittadini però chiedono maggiore chiarezza e trasparenza su questo cambiamento, non ultimo sulla mancata nomina da parte del Comune di un nuovo presidente e di un consigliere dal 2021.

A questo scopo sabato è stata organizzata una raccolta firme che ha raggiunto un totale di 180 adesioni alla mozione. "Vorremmo ringraziare i numerosi cittadini reggiani che durante tutta la giornata sono venuti al Centro Sociale di Fogliano, per sottoscrivere la nostra iniziativa – è il messaggio delle promotrici inoltrato dal consigliere comunale di Coalizione Civica, Dario De Lucia –. È stato un momento prezioso per scambiare informazioni e confrontarsi su una tematica così delicata e sentita soprattutto sul territorio della Parrocchia di Villa Fogliano. La corretta e trasparente gestione della Fondazione Ente Veneri è determinante per garantire il naturale proseguo della funzione educativa della scuola dell’infanzia Veneri che da più di 70 anni accoglie e forma i bambini del territorio".