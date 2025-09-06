Fondazione Veneri: "Trasparenza garantita, le accuse sono infondate"

Dopo la presentazione della mozione di iniziativa popolare, accompagnata da una raccolta firme che chiedeva legalità, trasparenza e partecipazione nella gestione della Fondazione Ente Veneri di Fogliano, è arrivata la replica ufficiale dell’istituzione. Una nota firmata dal presidente Campanini e da don Riccardo, Parroco di san Colombano in Fogliano. Il documento prende posizione sulle contestazioni: "Contrariamente a quanto affermato, la Fondazione ha da anni garantito la massima trasparenza nella propria attività: sul sito istituzionale sono pubblicati statuto, bilanci, comunicati e documenti rilevanti; sul proprio profilo Facebook sono state rese note le principali deliberazioni, la convocazione delle assemblee e le attività sociali. Negli ultimi anni sono state convocate più assemblee pubbliche, compresa quella odierna".

Un chiarimento arriva anche sulla costituzione della Scuola Veneri Srl, accusata dai promotori della mozione di aver snaturato la natura dell’Ente: "È tutto infondato. La Fondazione resta tale e immutata nei suoi scopi; ha semplicemente costituito un nuovo ente, la Scuola Veneri Srl, di cui è unico socio e sulla quale esercita piena attività di direzione". Poi, un passaggio per smentire le cifre di perdite economiche: "È falso che le perdite ammontino a 180.000 euro annui: il dato reale è enormemente inferiore". E sugli investimenti, definiti "una scelta di responsabilità, volta a sostenere i costi della scuola e a preservarne il futuro". Segue la smentita della convenzione col Comune e la conferma della soddisfazione della famiglie per il servizio educativo offerto. Inoltre, viene ribadito che "Tutti i contratti e i bilanci sono regolarmente depositati. I consiglieri hanno sempre avuto la possibilità di visionare documenti contabili ed estratti conto". Infine, si esprime "amarezza per il ruolo ambiguo" della consigliera eletta dalle famiglie Angelica Bottazzi e per "l’ingerenza strumentale della politica locale".

Intanto, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Aragona ha presentato un’interrogazione per chiedere "Delucidazioni su motivi e modalità che hanno portato alla costituzione di una Srl per la gestione del patrimonio della ‘Fondazione’", sollevando "dubbi sulla validità del Cda dell’Ente Veneri".

