"Fondi contro barriere architettoniche, il Comune parteciperà al bando?"

Il gruppo misto di Scandiano ha presentato un’interrogazione sull’accesso ai finanziamenti regionali per i piani di abbattimento delle barriere architettoniche (Peba) e i piani di accessibilità urbana (Pau). I consiglieri di minoranza Chiara Ferrari e Alessandro Nironi Ferraroni ricordano che la Regione nei mesi di ottobre-novembre ha avviato un seminario riguardante l’accessibilità e la fruibilità degli edifici e degli spazi pubblici territoriali. Per l’opposizione il corso attivato aveva come obiettivo quello di giungere alla condivisione delle linee regionali concernenti l’eliminazione delle barriere architettoniche, utilizzando le risorse a disposizione.

Ferrari e Nironi Ferraroni sottolineano che in primavera "sarà previsto un bando apposito per il finanziamento dei Peba (piani di abbattimento barriere architettoniche) e gli enti interessati potranno parteciparvi. I Peba e i Pau rappresentano strumenti integrati per il perseguimento del medesimo fine: più precisamente per il monitoraggio, progettazione e pianificazione di tutti quegli interventi finalizzati al raggiungimento dell’accessibilità degli uffici pubblici e luoghi urbani da parte di tutti coloro che abitano nel territorio senza distinzione di genere, età, stato di salute, cultura ed etnia".

I piani di inclusione ambientale "contribuirebbero, se attuati, a migliorare – proseguono i consiglieri – le condizioni di vita e il benessere individuale con un notevole risparmio dei costi sociali, consentito dalla maggiore autonomia delle persone con disabilità. Il progetto presuppone una volontà politica di procedere alla ricerca di una equipe specializzata sul tema e coinvolgimento diretto di uomini e donne disabili".

Ferrari e Nironi Ferraroni, rivolgendosi all’amministrazione, chiedono "se il Comune di Scandiano abbia intenzione di partecipare al bando per i PebaPau e la possibilità di discutere l’intero progetto in apposita commissione".

mat.b.

nelle foto, da sinistra, Alessandro Nironi Ferraroni

e Chiara Ferrari