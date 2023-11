Fondi Covid dallo Stato. Imprenditrice imputata

Una donna di origine straniera, titolare di una ditta individuale, è imputata per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe ottenuto un finanziamento garantito del valore di 29mila euro, nell’ambito del decreto ‘Liquidità’ emanato nell’aprile 2020, e legato all’emergenza Covid, "presentando dichiarazioni che attestavano circostanze non veritiere".

Il provvedimento aveva introdotto misure urgenti, con la garanzia ddllo Stato, per sostenere l’accesso al credito per imprese e professionisti, la sospensione di adempimenti fiscali e altre forme di supporto alle attività. Nel luglio di quest’anno il pubblico ministero Valentina Salvi ha chiesto il rinvio a giudizio: lei, una 54enne, si sarebbe autocertificata come soggetto danneggiato dall’emergenza legata al virus - presupposto necessario per ottenere il finanziamento - a fronte, invece, di un "esponenziale vantaggio economico accertato, derivato dalla crisi stessa".

Gli accertamenti investigativi sull’episodio contestato, datato 3 novembre 2020, sono stati condotti dalla Guardia di Finanza. La vicenda, nella quale la donna è assistita dagli avvocati Carlo Mussini e Stefano Cosci, è sfilata davanti al giudice dell’udienza preliminare Andrea Rat, e sarà trattata nuovamente in gennaio.

La difesa intende ripercorrere l’iter che ha portato alla concessione del finanziamento dimostrando la "buona fede" della 54enne e facendo emergere che si dev’essere ingenerato un equivoco.

"Tuttora la titolare sta onorando puntualmente i pagamenti delle rate legate al finanziamento", premette l’avvocato Mussini che poi entra nel merito dell’accaduto: "Alla nostra assistita è stato fatto dapprima compilare un modulo dal commercialista e poi è andata in banca per completare la pratica. La donna ha poi avuto l’autorizzazione per commercializzare anche i dispositivi contro il Covid. Vi è stato un cambiamento societario, e dato che lei ha iniziato a vendere pure i prodotti per proteggersi dal virus, il fatturato si è impennato. Parte degli introiti sono stati però realizzati attraverso la ditta individuale".

La presunta anomalia è poi finita sotto la lente di ingrandimento delle fiamme gialle. La difesa sta valutando di chiedere una sentenza di "non luogo a procedere" e affrontare eventualmente il rito ordinario.

Alessandra Codeluppi