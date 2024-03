Fondi per 70mila euro. Ecco la nuova illuminazione a led

Ben 70mila euro da fondi Pnrr investiti per l’illuminazione pubblica ’ecologica’: eliminate le vecchie lampade stradali e sostituite con lampioni a led. È di questi giorni la sostituzione dei vecchi impianti in varie strade: le vie Arduini, via Case Nuove, Roncaglio, Prati Vecchi, Tornara, via Rivasi nel tratto tra via Tornara e via Govi e via Pianella nello svincolo con la Provinciale. "All’interno del più ampio lavoro portato avanti dall’amministrazione sul risparmio energetico, quello svolto sull’illuminazione pubblica ha portato le lampade con tecnologia led a quasi il 50% del totale – commenta l’assessore all’ambiente Luca Brami (foto) –. Dal 2019 a oggi sono 700 i punti luce di proprietà comunale che oltre a maggiore sicurezza stradale e minori consumi in ottica ambientale assicurano anche minori spese per l’ente. Un molteplice vantaggio per l’intera comunità".

f. c.