Fondi per gli indigenti e per i profughi ucraini

Quasi 11mila euro per sostenere famiglie indigenti e i profughi ucraini. Li ha stanziati la giunta comunale di Bibbiano, rispondendo a una specifica richiesta del Servizio sociale territoriale. Quasi 3400 euro saranno impiegati per l’acquisto di beni di prima necessità per l’Emporio solidale a cui accedono i bibbianesi che necessitano di aiuto alimentare. Altri 7.400 euro dal Servizio per l’acquisto di beni di prima necessità eo per esigenze di mediazione linguistica per la popolazione ucraina accolta in paese.