Fondi per l’alluvione "Non li decidono i politici"

di Emanuele Cavallaro*

È capitato a tutti di prestare la bici ad un amico e di ricever poi la telefonata affranta "guarda, purtroppo ho bucato". Mica ce la si può prendere, può capitare. Se presti a Ravenna una barriera mobile da un chilometro durante una emergenza di portata storica, metti anche in conto che qualche piccolo incidente possa accadere. Il nostro arginone gonfiabile era stato posizionato a difesa del datacenter di Lepida, dove sono conservati i dati del sistema sanitario regionale e di tanti altri Enti Locali. Mentre l’emergenza scemava e la zona si ripopolava, un camion c’è finito contro in retromarcia, danneggiandolo. Ovviamente è un po’ complicato compilare una constatazione amichevole spiegando che "non ho visto un tubo alto un metro e mezzo, arancione, lungo ottocento metri". La Polizia Locale di Ravenna quindi ha verbalizzato tutto, identificato il mezzo e stiamo anche percorrendo la strada dell’assicurazione. Il danno è accaduto a Ravenna, ma siamo stati noi a segnalarlo tra i danni da alluvione perché ha colpito un patrimonio del Comune di Rubiera: 11mila euro, cioè il preventivo – modesto, rispetto alle cifre in ballo – per la sostituzione del tubo rotto e di altre cose minori danneggiate. Se poi ci penserà l’assicurazione, meglio. Davvero, però, non possiamo farne una colpa a quanti si sono dati da fare per gestire questo dispositivo in mezzo ad una situazione disperata e terribile: ce l’hanno davvero messa tutta. A Ravenna e alla Romagna va rinnovata, anche oggi, tutta la nostra solidarietà. Anzi, dopo questa esperienza, so che in diversi stanno pensando di dotarsi di una barriera come la nostra: sarebbe utilissimo. Sulla questione “danni & risarcimenti”, credo che ancora oggi si sia lontanissimi dall’avere un’idea di quanto enormi possano essere le cifre necessarie a ripristinare tutto. Stamattina (ieri, ndr) sono stato sulla frana di Baiso: è enorme, il lavoro per tamponarla è incessante e pazzesco. Si riempie un camion da cava ogni due minuti e ci sono dieci escavatori al lavoro. Se ci si arrendesse, la montagna finirebbe nel Secchia – con quali conseguenze? – e quella parte di Appennino rimarrebbe semplicemente isolata. Serviranno milioni e milioni di euro, solo lì, lontano dalle telecamere della prima serata, che si sono molto concentrate sull’acqua e poco sui paesi dove c’è da fare una strada nuova per tornare a casa. Ho sentito alcuni colleghi amministratori della Romagna che sono semplicemente disperati. Penso sia già passato troppo tempo tra il disastro e la fine delle polemiche. Ora c’è da mettersi a testa bassa a lavorare, come facevano gli escavatori montanari a Baiso. I soldi ci vogliono: dei miliardi. Bisognerà – come sempre – fissare dei criteri di ammissibilità, trasparenza, efficacia. Bisognerà tenere lontano la mafia anche da questa ricostruzione. Se è tanto o poco, se è ammissibile o no, se una ditta è pulita o meno, sarà bene che lo stabiliscano periti, tecnici e inquirenti, non i politici. Ci sono in ballo diritti, sicurezza e soldi dei cittadini, non le prossime elezioni.

* Sindaco di Rubiera