Fondi per le campane della chiesa

Nuova vita per le campane della chiesa della Bernolda grazie all’impegno del Lions Club Rocca Falcona di Fabbrico. Una cinquantina di persone ha partecipato a un pranzo benefico, col club presieduto da Daniela Bigliardi a organizzare la fase del servizio. All’invito dei Lions hanno risposto in tanti per scambiarsi gli auguri di Natale e raccogliere la somma necessaria per rifare l’impianto di elettrificazione delle campane che dal 1954, anno di costruzione della torre campanaria, scandiscono la vita della comunità locale.

A sostenere il progetto pure il sindaco Elena Carletti, intervenuta con un saluto, il parroco don Giordano Goccini, don Nino Ghisi dell’Unità Pastorale di di Campagnola, Cognento e Fabbrico, l’associazione ’Una città per l’uomo’ ed EmilBanca, fino a Giovanni Lombardini, figlio del cavaliere Luigi, che nel 1951 con l’allora parroco don Fabiano Tortella, fece erigere il campanile come segno di ringraziamento per essere stati salvati dalla piena del Po. Il pranzo si è concluso con auguri e ringraziamenti, raccolti 3mila euro, donati alla parrocchia per il nuovo impianto di elettrificazione delle campane della Chiesa di San Giuseppe della Bernolda. Presente all’evento pure Cristian Bertolini, governatode del distretto Lions 108 Tb.