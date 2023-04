Fondi per le vittime, Ascari (M5s) interroga la premier Meloni

"Nei primi tre mesi del 2023 sono state uccise 33 donne. Solo nel mese di marzo sono stati commessi 14 femminicidi, uno ogni due giorni. Vorrei che chi governa chiacchierasse di meno e agisse di più proponendo soluzioni concrete. Io le mie le ho fatte. La situazione è drammatica e non c’è tempo da perdere, perché le vittime il tempo non ce l’hanno". Così la deputata grillina reggiana Stefania Ascari (foto) prima firmataria della proposta cosidetta ’legge Saman’ (approvata solo alla Camera) con la quale si richiede il rilascio immediato del permesso di soggiorno alle vittime di matrimonio forzato, ha presentato un’interrogazione indirizzata alla premier Giorgia Meloni affinché "riferisca quali iniziative intenda adottare il Governo per incrementare le risorse destinate ai fondi per diritti, pari opportunità e vittime di reati violenti.