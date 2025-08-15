"Fondi per progetti di pace e intercultura, elargiti con quale ratio?"

Fratelli d’Italia chiede chiarimenti alla Regione in merito ai fondi pubblici che la Giunta dell’Emilia-Romagna ha stanziato per progetti di pace, intercultura, diritti umani, dialogo interreligioso e cittadinanza globale. E lo fa per tramite del consigliere regionale reggiano di Fd’I, Alessandro Aragona.

Riferendosi alla delibera 1313 del 2025, che assegna finanziamenti per quasi 400mila euro complessivi, e citando il fatto che, nel nostro territorio sono previsti 15mila euro di fondi per il Comune di Reggio, 12mila e 600 per Scandiano, 6mila per Novellara e poco più di 15mila e 600 per Novellara, Aragona, lo scorso 11 agosto, ha presentato un’interrogazione alla Giunta guidata da Michele de Pascale allo scopo di "chiarire attraverso quali parametri certi e misurabili si valuterà il raggiungimento degli obiettivi, specie su giovani e aree interne".

Il consigliere chiede inoltre se sia "opportuno usare risorse pubbliche così ingenti per progetti quali ’educazione alla pace’ e ’cittadinanza globale’, i cui risultati appaiono difficilmente misurabili dal punto di vista quantitativo e qualitativo, e per quanto riguarda l’effettiva capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati" e "quali criteri statistico-demografici giustificano queste priorità rispetto a interventi demografici contro l’emigrazione giovanile, in espansione in Emilia-Romagna".

L’esponente di Fratelli d’Italia fornisce un ampio ventaglio di dati statistici a corredo della sua interrogazione e chiede che il governo regionale "fornisca risposte chiare: trasparenza e risorse alle reali emergenze, non a progetti incerti mentre i giovani fuggono".

Oltre ai comuni citati il finanziamento della Regione concerne anche la fondanzione Mondisieme, per 11.664 euro, Arci Re Aps, quasi 11mila e 900 euro, e la cooperativa sociale Pietro Margini, per oltre 17mila e 100 euro.

g.g.