Fondi Pnrr, online i due nuovi siti: "Servizi digitali più evoluti"

Nuovi siti internet grazie ai fondi del Pnrr. Sono online i primi due siti web dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia finanziati con risorse del Pnnr. Si tratta di quelli delle amministrazioni comunali di Baiso e Viano, da alcuni giorni in rete con un restyling grafico e sostanziale. Emanuele Cavallaro, assessore alla transizione digitale dell’Unione, spiega che si tratta di un passaggio "fondamentale per rendere più semplice e accessibile l’esperienza dei cittadini nell’utilizzo dei servizi comunali. Il nostro ambizioso obiettivo è infatti quello di fornire, attraverso i siti dei Comuni, uno strumento di semplificazione della complessa gestione della quotidianità".

Anche i sindaci di Baiso e Viano (Fabrizio Corti e Nello Borghi) esprimono soddisfazione "per un progetto che ci permetterà di offrire servizi pubblici digitali sempre più evoluti e sempre più a misura di cittadino". Dalla domanda di contributi all’iscrizione all’asilo, dalla richiesta di accesso agli atti al pagamento di una contravvenzione e fino al pagamento della mensa scolastica: quasi una trentina i servizi che i 7.904 Comuni italiani potranno rendere più semplici nell’utilizzo, accessibili e fruibili grazie ai 400 milioni di euro messi a disposizione dal dipartimento per la trasformazione digitale nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Poco più di 900mila euro le risorse Pnrr ottenute dall’Unione Tresinaro Secchia per migliorare il rapporto con l’utenza implementando tutti i siti comunali e servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili.

I nuovi portali istituzionali di Baiso e Viano rientrano nel pacchetto ‘Cittadino Informato’ attraverso il quale è possibile accedere alle informazioni navigando in ambiti specifici: amministrazione, novità, vivere il Comune e servizi in cui gli utenti potranno entrare nei servizi digitali già offerti dall’amministrazione. Il percorso prevede di mettere in esercizio i portali di tutti i comuni entro l’estate.

