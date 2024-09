Fondi regionali: l’Archivio Storico sarà digitalizzato

Quasi 117mila euro di fondi regionali per la digitalizzazione dell’Archivio Storico di Novellara. "Grazie a questa operazione diventerà semplicissimo fare ricerche incrociate su un periodo storico tra i più significativi della vita di Novellara, ma non solo, e dei Gonzaga in generale", spiega l’assessore alla cultura Eva Lucenti. Il progetto, che dovrebbe essere concluso entro il giugno 2026, verrà realizzato tramite la Piattaforma Ludovico. Oggetto della digitalizzazione, per quanto riguarda Novellara, il Fondo Gonzaga e in particolare buste di corrispondenza con documenti compresi tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo. Tra i documenti che saranno digitalizzati anche una parte delle buste del conte Alfonso I, di sua moglie Vittoria Di Capua, del conte Camillo III e della figlia Ricciarda e 199 fogli di un ricettario di farmacia seicentesco. Si tratta di documenti cinquecenteschi e di fine Seicento, che raccontano la storia di una famiglia che da un piccolo dominio in termini territoriali è riuscita a creare una corte a livello delle grandi corti italiane e non solo per fermento culturale e artistico.