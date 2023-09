"Fondi residui e niente terapie". Gli autistici reclamano più soldi

"Leggere che per il distretto di Scandiano c’è un residuo così elevato del fondo regionale della non autosufficienza è sconfortante". Arrabbiato e scoraggiato, Roberto Vassallo, il presidente dell’associazione Aut Aut di Reggio Emilia che aiuta i ragazzi autistici e le loro famiglie, torna a farsi sentire. Ad interrogarlo è la gestione dei fondi erogati dalla Regione a ciascun distretto della provincia per la non autosufficienza, ma soprattutto i 2.408.361 euro non spesi del fondo regionale per il distretto di Scandiano. "Perché questi soldi non sono stati utilizzati mentre i servizi per gli autistici sono inesistenti?" chiede. "Da anni – racconta Vassallo – facciamo i conti con tempi di attesa troppo lunghi, assenza di logopedisti per un’attività ritenuta essenziale per i bambini disabili e terapie ridotte all’osso, per intenderci meno delle minime ore necessarie". Vassallo allora si documenta, vuole capire se i fondi per le terapie per gli autistici ci sono: "Quando ho visto la tabella relativa ai residui del fondo regionale della non autosufficienza sono rimasto negativamente sorpreso: nella nostra Provincia siamo il Distretto con il maggior numero di residuo. Vuol dire che la Regione ha erogato dei soldi per la cura della non autosufficienza che alla fine dei fatti sembrerebbe non siano mai stati spesi. Avremmo potuto passarci sopra se il distretto avesse sempre erogato tutti i servizi, come in verità dovrebbe fare, ma con un fondo residuo così alto, e una carenza importante per quanto riguarda i servizi per gli autistici, è normale porsi delle domande". Rivolgersi ad una struttura privata per le terapie del proprio figlio così diventa l’unica alternativa delle famiglie. "La spesa per le terapie oscilla tra i 1000 e 1500 euro mensili.– sottolinea Vassallo – L’autismo non può aspettare i tempi delle liste d’attesa e non può essere curato con terapie da 30 minuti settimanali. L’azienda sanitaria dovrebbe invece garantire terapie da almeno 6 ore a settimana, che sarebbero comunque poche ma ci accontenteremo; privatamente per esempio erogano dalle 10 alle 14 ore".

I fondi della non autosufficienza però, da quanto riferisce il responsabile dei Servizi sociali dell’Unione Tresinaro-Secchia Luca Benecchi, sono destinati agli anziani e ai disabili, alle residenze, ai centri diurni, ai centri socio occupazionali, all’educativa domiciliare e a tanti altri progetti; mentre le terapie sanitarie di cui parla Vassallo, rientrano nei fondi di tipo sanitario. Sul perché ci siano questi residui spiega: "Abbiamo avuto un ritardo nell’attivare i posti di casa residenza per anziani, attivati poi a marzo. Questi chiederanno parecchi soldi all’anno e quindi contiamo di limare i residui nei prossimi due e di andare più o meno a regime".

Ylenia Rocco