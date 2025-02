Fontanarosa ai saluti. Il Lecce piomba su Sala

Alessandro Fontanarosa verso la Carrarese, ma tra Marco Sala e la Reggiana si sta inserendo il Lecce che è pronto a chiudere l’operazione. La cessione del difensore di proprietà dell’Inter libera un posto nella rosa di Viali, ma la trattativa in entrata potrebbe sfumare sul più bello. Per l’attacco si segue sempre la pista che porta a Russo del Sassuolo (più difficile Moro…), ma servirà un’uscita e nelle ultime ore è salito forte il ‘pressing’ del Cesena. Dopo la cessione di Augustus Kargbo al Blackburn Rovers i romagnoli cercano un centravanti. Doppia beffa in arrivo? Entro le 23,59 di stasera il quadro sarà finalmente definitivo.