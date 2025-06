Fontanesi, esposto dei locali: "Serve un presidio fisso"

Ne aveva manifestato l’intenzione da diverso tempo, ieri vi ha dato corso. Certamente anche in seguito a quanto avvenuto venerdì scorso, con la disfida tra bande di "maranza", a colpi di fuochi d’artificio.

Il Comitato dei commercianti di piazza Fontanesi ha ufficialmente presentato un esposto al prefetto di Reggio, Maria Rita Cocciufa, al Questore, Giuseppe Maggese e, per conoscenza, al sindaco Marco Massari. In esso si evidenzia la situazione "di crescente insicurezza e di allarme che interessa da qualche tempo la zona". Nell’esposto la si descrive dettagliatamente, segnalando "un aumento degli episodi di degrado quali risse, schiamazzi notturni, danneggiamenti alla proprietà pubblica e privata spesso legati a bande giovanili e all’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti" atti che avvengono in particolare di sera e di notte e "compromettono la serenità della vita dei residenti e dei clienti dei locali".

Tutto ciò porta gli esercenti a "chiedere formalmente un aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, anche con pattugliamenti a piedi o l’istituzione di un presidio fisso nelle ore serali (chiesto anche da Fratelli d’Italia in consiglio comunale, con una apposita mozione respinta dalla maggioranza, ndr)" nonché l’installazione di un sistema di videosorveglianza nell’area.

I firmatari dell’esposto auspicano anche il divieto, o in subordine "la forte limitazione" della vendita di alcolici nei supermercati dopo "un certo orario" incrementando i controlli verso questi esercizi per "garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di età minima e consumo responsabile".

I commercianti di piazza Fontanesi sostengono infatti, nelle more della missiva inviata ai vertici istituzionali, che la violazione delle disposizioni citate "alimenta fenomeni di consumo illecito e contribuisce a situazioni di pericolo urbano aumentando il rischio di incidenti".

A chiusura dell’esposto il Comitato di piazza Fontanesi tiene a sottolineare di essere "apolitico e apartitico" il cui intento principale è "di trovare una sinergia tra le forze in campo, le istituzioni e le forze dell’ordine per preservare il clima di serenità che caratterizza questa piazza".

Spirito costruttivo e non polemico insomma, purché si arrivi alla soluzione dei problemi.

Della situazione critica, visto i fatti di pochi giorni fa, di piazza Fontanesi si parlerà oggi anche nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, con Prefetto e Questore e gli altri rappresentanti delle forze di polizia, che ragioneranno su quali decisioni prendere, anche in merito all’esposto degli esercenti.