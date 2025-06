Fontanesi, il maxi presidio. Via anche agli street tutor

di Giulia Beneventi

Maxi presidio in piazza Fontanesi, dopo i recenti episodi di caos e degrado che hanno compromesso il benessere del ‘salotto’ più frequentato del centro. Venerdì sera, dalle 22 alle 2 di notte circa, le forze dell’ordine hanno vigilato sulla zona con uno schieramento senza precedenti, che trova la soddisfazione dei commercianti.

Andando indietro solo di qualche settimana, sono in particolare due le serate che hanno acceso i fari sul problema sicurezza in questa zona del centro. Il 31 maggio è scoppiata una rissa tra ragazzini stranieri, uno dei quali si è buttato dietro il bancone di Bottega 39 (piazza XXIV Maggio) mentre i ‘rivali’ hanno lanciato bottiglie dentro al locale, tentando di colpirlo.

Di nuovo il caos è esploso la notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno: dei ragazzi, sempre di origine straniera, hanno acceso dei petardi in mezzo alla piazza scatenando il panico. Le scintille hanno sfiorato alberi e clienti. Immediata la reazione di un gruppo di coetanei italiani, ma la situazione è stata tenuta sotto controllo prima dai titolari dei locali e poi dalle forze dell’ordine, accorse in gran numero.

Due sere fa erano molte di più le quelle messe in campo e proprio per questo, al netto di qualche momento di tensione, non è successo nulla.

Ieri sera tra l’altro hanno fatto il loro ingresso in scena anche gli street tutor (addetti alla sicurezza, ndr) per i quali il Comune ha anticipato 83mila euro. Una scelta criticata duramente dall’opposizione, secondo la quale quella somma poteva essere investita in un aumento di forze dell’ordine anziché dedicarle a "soluzioni inutili e decorative".

Gli operatori infatti non hanno le stesse competenze delle forze dell’ordine, ma assolvono a una funzione di vigilanza che può anche fare da deterrente e spegnere sul nascere eventuali derive di violenza.

"Io dico che qualsiasi mezzo possibile ora vada messo in campo" commenta Luca Ferri, titolare di Mangiamore e membro del Comitato Fontanesi, che riunisce i ristoratori della zona.

"Ieri (venerdì, ndr) nella fascia oraria più critica la piazza è stata presidiata in modo perfetto. A una settimana dall’ultimo episodio, non potevamo sperare di meglio. Certo – puntualizza – nessuno può dirsi soddisfatto fino in fondo finché non arrivano riforme a livello nazionale su determinati problemi, che sono complessi senza dubbio. Ma a livello locale, credo sia stata un’ottima risposta alle preoccupazioni anche di noi commercianti".

Altri locali, che spesso fanno sedere questi gruppi di ragazzi, hanno assunto a loro spese una vigilanza privata; sono stati presi provvedimenti contro attività della zona che vendono alcolici ai minorenni. "Il sindaco quel sabato (il giorno dopo i fuochi d’artificio, ndr) era già qui in piazza a parlare con noi, il Comune si è riunito con prefettura e questura e ha anticipato i soldi per gli street tutor. C’è chi pensa siano inutili, io dico che bisogna fare tutto il possibile".