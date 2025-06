Fontanesi, l’allarme di Cna: "Non mettiamo a rischio l’attrattività del centro"

L’ultimo episodio di violenza urbana avvenuto nel fine settimana in Piazza Fontanesi, nel cuore del centro storico di Reggio Emilia, riaccende i riflettori sul tema della sicurezza cittadina. A esprimere forte preoccupazione è Debora Bondavalli, neopresidente di Cna Area Centro, che raccoglie il grido d’allarme lanciato da ristoratori e commercianti della zona.

"Siamo molto preoccupati per i recenti casi di vandalismo che si stanno verificando in Piazza Fontanesi – afferma Bondavalli – e condividiamo il disagio di chi ogni giorno lavora e vive in quell’area". Secondo Cna, episodi simili rischiano di compromettere l’attrattività del centro, scoraggiando la frequentazione serale e spostando i flussi verso luoghi percepiti, talvolta erroneamente, come più sicuri.

"La sicurezza urbana – prosegue la presidente – è un diritto di tutti i cittadini, oltre che un elemento chiave per la vitalità economica e sociale della città. È scoraggiante vedere messo a rischio il lavoro portato avanti in questi anni da amministrazione e operatori per rendere il centro più vivo, attrattivo e sicuro, specialmente d’estate. E siamo solo a giugno".

Cna chiede dunque un rafforzamento del presidio delle forze dell’ordine in Piazza Fontanesi e nelle aree limitrofe, con una presenza visibile e costante capace di generare una reale percezione di sicurezza. Ma non solo. "Molti episodi – sottolinea Bondavalli – coinvolgono giovani, e per questo servono percorsi educativi e momenti di confronto nei luoghi di aggregazione, a partire dalle scuole, coinvolgendo famiglie, educatori e associazioni del territorio".

"La situazione non è irrimediabile – conclude – ma serve un’azione corale e tempestiva. Il degrado non è inevitabile, va contrastato subito con determinazione e responsabilità condivisa".