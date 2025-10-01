Fontanesi preside del liceo. Canossa

Il liceo magistrale Matilde di Canossa avrà una nuova guida per l’anno scolastico in corso, dopo la nomina del suo dirigente, Daniele Cottafavi a provveditore, a reggerne la dirigenza è Mariangela Fontanesi (nella foto), dirigente scolastica di lunga esperienza, attualmente alla guida dell’Istituto Filippo Re di Reggio. Nata nel 1969, la dirigente Fontanesi ha alle spalle una solida formazione accademica: laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Parma, ha conseguito anche il diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere e il diploma di scuola magistrale. La sua carriera si è sviluppata in diversi contesti scolastici della provincia di Reggio Emilia, distinguendosi per competenze gestionali e attenzione alla qualità educativa. Prima di assumere la dirigenza effettiva al Filippo Re nel 2020, Fontanesi ha guidato, in qualità di reggente numerosi istituti, tra cui l’"Einstein" di Reggio, gli I. C. di Gualtieri, di Montecchio oltre a un incarico effettivo a Cavriago all’I.C. "Don Dossetti" d Cavriago. Precedentemente è stata docente di lingua inglese nella scuola primaria scuola primaria all’ I.C. Quattro Castella-Vezzano. Con questo nuovo incarico, Mariangela Fontanesi si trova ora a coordinare un liceo storico e prestigioso come il Matilde di Canossa. La sua esperienza pluriennale nel settore educativo rappresenta una garanzia di continuità e innovazione per la comunità scolastica.

mgbo