’Food for Profit’ in programma al Rosebud

Stasera alle 21 al cinema Rosebud viene proposto un film di recentissima uscita, dal titolo "Food for Profit", realizzato e diretto dalla giornalista Giulia Innocenzi insieme a Pablo D’Ambrosi.

Un film, di recente presentato

a Reggio alla presenza degli autori, sul tema dei maltrattamenti degli animali negli allevamenti, fino all’abuso di antibiotici, inquinamento dell’acqua e dell’aria, lavoro nero, per arrivare alla logica del taglio dei costi per massimizzare il profitto.

Un film frutto di una ricerca giornalistica sul decantato "made in Italy" nel settore alimentare, con un viaggio condotto da Giulia Innocenzi insieme ad un gruppo di attivisti in giro per l’Europa, che in diversi casi si sono fatti assumere negli allevamenti dove hanno lavorato per alcune settimane. E con delle telecamere nascoste si è riusciti ad accedere persino ai piani alti di Bruxelles, al Parlamento Europeo, "un’impresa mai tentata prima". I biglietti possono essere acquistati alla cassa del cinema la sera stessa prima della proiezione.