Food Trucks Festival. Focus specialità regionali. Ce n’è per tutti i gusti

Fine estate col botto per Rubiera: arriva il ’Rubiera Food Trucks Festival’, in programma da domani a domenica nella cornice di piazza del Popolo. Per quattro giorni ce ne sarà per tutti i gusti nel cuore della città: specialità regionali, street food innovativo e proposte per tutti, dai vegetariani alle soluzioni per le varie intolleranze.

Domani si parte con un grande evento: il festival si aprirà con la presentazione ufficiale della Reggiana. Sono attesi migliaia di tifosi da tutta la provincia, pronti ad applaudire squadra e staff tecnico all’insegna della passione per il granata.

Ecco i parcheggi individuati per l’evento di domani: centro storico, stazione, cinema Emiro/Max Factory/ Coop, stazione Carabinieri, Croce Rossa, via Zacconi, Palazzetto dello Sport ed ex Macello.

Venerdì e sabato ecco la Cristal Night: porterà in piazza l’atmosfera unica dei locali storici di Rubiera, tra karaoke, dj set e grandi successi della musica. Domenica si chiuderà in bellezza con lo spettacolo live dei "The Experience", una delle più apprezzate tribute band italiane degli U2, con uno show che coinvolgerà tutti con i più grandi successi della celebre band. Sarà la prima edizione di questo festival e c’è grande attesa per quello che sarà un nuovo unto di riferimento per l’estate rubierese. L’ingresso è gratuito. Per altre info visitare pagina ufficiale del Comune di Rubiera sui social.