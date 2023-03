"Foreste d’Appennino e alberi di pianura i nostri alleati nel cambiamento climatico"

Prosegue il ciclo “Focus Natura 2023” organizzato a S.Ilario d’Enza dalla Sottosezione Cai Val d’Enza Geb. Stasera, alle 21, al Centro Culturale Mavarta (via Piave 2), “Foreste d’Appennino e alberi di pianura, nostri alleati per mitigare gli effetti della crisi climatica”. Sarà l’occasione per conoscere la situazione attuale del nostro patrimonio verde e le azioni che sono in corso per coordinare le attività di gestione delle foreste sia demaniali che private. Relatore sarà Willy Reggioni, responsabile del Servizio di Conservazione della natura del Parco Nazionale.