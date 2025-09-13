‘Forma e Materia’, le sculture di Canossa a Villa Fassati

Si rinnovano a Villa Fassati i corsi della Fondazione Officina Belle Arti, si inaugura oggi a Correggio alle 17 nella struttura di via Cantone con ‘Forma e materia. Sculture di Canossa Stone’. Un pomeriggio che unisce la presentazione dei corsi alla mostra collettiva. Il calendario 2025/2026 propone oltre venti corsi che spaziano tra arti visive, cucina, lingue, artigianato e discipline creative. Per chi ama l’arte, tornano i corsi di pittura, fumetto, fotografia (anche per bimbi), teatro, scultura in legno e restauro mobili, maglieria, uncinetto, con la novità del ritratto scultoreo in argilla dal vero.

E poi cucina (tradizionale, senza glutine, pesce, pasticceria, etnica), tango argentino, lingue straniere, intelligenza artificiale. Non mancheranno workshop tematici, con serate conviviali: il 25 ottobre la degustazione ‘Bollicine dal Nord al Sud Italia’ a cura di Marina Bertellini, il 29 novembre la ‘Cena con delitto’ del Rubens Teatro, con il coinvolgimento del pubblico. Un nuovo anno di corsi, mostre e appuntamenti è pronto a prendere vita negli spazi di Villa Fassati. Info sul sito www.fondazioneofficinabellearti.it. Le iscrizioni possono essere effettuate online o allo 0522-1900198.

a. le.