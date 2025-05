"Formazione e lavoro, i giovani non trascurino gli indirizzi tecnici"

Al via gli annunciati incontri del Patto Pianura, che unisce Unindustria Reggio con quindici Comuni dell’area nord della provincia reggiana, in particolare i distretti di Guastalla e Correggio. Dopo la firma del patto, avvenuta nei giorni scorsi, hanno preso il via gli incontri per redigere i progetti da presentare in Regione per ottenere finanziamenti.

A Novellara si è cominciato con un incontro sui temi educativi e formativi, con l’attenzione puntata all’orientamento scolastico, non sempre tenuto in considerazione dalle famiglie. E’ emerso, infatti, come sia da sviluppare l’orientamento dei giovani verso l’offerta formativa che garantisca facilità nel trovare un posto di lavoro in tempi brevi, in particolare negli ambiti tecnici, dove la richiesta delle aziende è molto forte sul territorio locale. E poi l’importanza dell’orientamento scolastico, non sempre tenuto in adeguata considerazione dalle famiglie Positiva, invece, la collaborazione tra istituti superiori e i centri di formazione professionale.

A seguire gli incontri a Rio Saliceto (domani) sulle politiche abitative, il 5 giugno a Luzzara su salute e sicurezza, il 12 giugno a Poviglio su industria, filiere e mobilità, il 18 a Rolo sul settore agroalimentare, il 26 giugno a Reggiolo per parlare di infrastrutture e mobilità. Questa fase si concluderà a luglio con un incontro per condividere quanto emerso dai tavoli tematici.