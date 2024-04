Formentini stroncato da malore a 57 anni. Lascia tre figli

Vasto cordoglio a Bagnolo per la scomparsa di Alberto Formentini, stroncato mercoledì sera da un malore improvviso nella sua abitazione, in piazza Garibaldi, in centro al paese. Aveva 57 anni. Da oltre un quarto di secolo lavorava all’Emak di Bagnolo come impiegato progettista. Lascia i figli Nicole, Alessandro, Riccardo, la sorella Giovanna e altri parenti. I funerali stamattina alle 8,45 partendo dalla Casa funeraria della Croce verde di Reggio per la chiesa parrocchiale di Bagnolo. Eventuali offerte a favore del Grade.